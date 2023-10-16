Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна відкриє пункт пропуску з Придністров’ям: названо основну мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна відкриє пункт пропуску з Придністров’ям: названо основну мету
На придністровській ділянці молдавсько-українського кордону «Кучурган-Новосавицький» організують спільний митний та прикордонний контроль
фото з відкритих джерел

Найближчим часом через пункт пропуску не планують повністю відновлювати імпорт-експорт між Молдовою та Україною

На залізничному пункті пропуску на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону «Кучурган-Новосавицький» організують спільний митний та прикордонний контроль Молдови та України. Про це NM повідомили у Бюро реінтеграції.

«Контроль молдавською стороною на придністровській ділянці консолідує зусилля Молдови відтворити єдиний економічний та митний простір», – заявили в організації.

Як наголосили в структурі, найближчим часом через пункт пропуску не планують повністю відновлювати імпорт-експорт між Молдовою та Україною. Поки що йдеться «лише про транзитний режим для перевезень продовольчих вантажів та зерна з України до Румунії».

У Бюро реінтеграції зазначили, що надалі для роботи пункту пропуску підготують технологічну схему та інші документи.

Минулого тижня уряд України ухвалив рішення відкрити пункт пропуску «Кучурган-Новосавицька», розташований на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону. Це перший митний пункт, відкритий Україною із лютого минулого року. Після початку війни Україна закрила всі митні пункти на придністровській ділянці кордону із Молдовою.

Співрозмовник NM, знайомий із ситуацією, розповів, що пункт пропуску не використовуватимуть для пасажирських перевезень і припустив, що він, «швидше за все, буде резервним» для маршрутів, що діють, на півдні Молдови та Одеської області України.

Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бухаресту анонсував створення нового «зернового коридору» через Молдову до Румунії.

«Обговорили із президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей. Окремо я хочу наголосити на одному зі стратегічних напрямів нашої співпраці. У «трикутнику» Україна – Молдова – Румунія ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи», – сказав Зеленський.

Президент України уточнив, що насамперед створення «зернового коридору» – це економічний розвиток. За словами Зеленського, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому «трикутнику».

Раніше ми повідомляли, що росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією.

Читайте також: Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
Теги: Молдова кордон пункт пропуску Придністров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
3 жовтня, 17:49
Біженці з Україні у Німеччині офіційно отримують виплати
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
2 жовтня, 18:25
Ще одна країна ЄС закриває кордон для автомобілів із російськими номерами
Ще одна країна ЄС закриває кордон для автомобілів із російськими номерами
2 жовтня, 10:59
Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні
НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово
1 жовтня, 03:47
Кількість незаконних перетинів кордонів Німеччини зростає
Німеччина заявила про введення прикордонного контролю з Польщею та Чехією
28 вересня, 06:50
Італія буде жорстко вирішувати проблему незаконної міграції до країни
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
22 вересня, 17:47
Росія закриє свій храм у Софії
Росія придумала, як «помститися» Болгарії за висилку попів-шпигунів
22 вересня, 16:15
Українці, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому
Офіс президента пояснив, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон
17 вересня, 19:47
Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов
Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов
16 вересня, 22:16

Економіка

Україна відкриє пункт пропуску з Придністров’ям: названо основну мету
Україна відкриє пункт пропуску з Придністров’ям: названо основну мету
Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні – брокери
Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні – брокери
Нацбанк оновив курс валют на 16 жовтня
Нацбанк оновив курс валют на 16 жовтня
ТЕС ДТЕК відпустили 11 млрд кВт*год електроенергії для підтримки української енергосистеми
ТЕС ДТЕК відпустили 11 млрд кВт*год електроенергії для підтримки української енергосистеми
Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова
Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова
МВФ створив фонд, який займатиметься підтримкою реформ в Україні
МВФ створив фонд, який займатиметься підтримкою реформ в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
31K
Помер легендарний український співак
18K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
18K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
12K
У Дніпрі прогриміли вибухи
8299
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту