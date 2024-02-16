На кількох напрямках тривають позиційні бої, ворог тисне в Авдіївці: аналіз ISW

Війська РФ нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки

На фронті в Україні тривали позиційні бої на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної, на захід від Донецька та поблизу Роботиного та Вербового, а також в районі Кринок. Повідомляється, що війська РФ здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять ЗСУ відійти з позицій у населеному пункті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Синьківки та на південний схід від Вільшани – обидва райони розташовані на північний схід від Куп’янська.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська під Синьківкою; на південний схід від Куп’янська біля Іванівки, Піщаного, Берестового, Котлярівки, Кислівки.

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15 лютого російські джерела стверджували, що війська РФ нібито захопили майже 90% промислової зони біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), незважаючи на те, що раніше заявляли про повний контроль Росії над цим районом 8 і 9 лютого.

Позиційні бої тривали на північний захід від Кремінної в районі на південь від Невського; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Війська РФ 15 лютого незначно просунулися поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. 15 лютого російські джерела стверджували, що підрозділи російської 11-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) бригади нібито просунулися до околиць Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута біля Веселого; на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового, Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки та Південного.

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Речник угруповання військ ЗСУ «Хортиця» Ілля Євлаш заявив, що командування РФ перекидає частини на Бахмутський напрямок з інших невизначених ділянок фронту, а російські війська наступають з Богданівки в напрямку Часів Яр (на захід від Бахмута).

У звіті зазначається, що війська РФ здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять ЗСУ відійти з позицій у населеному пункті. Українські сили ще не повністю вийшли з міста та продовжують перешкоджати окупантам досягти успіхів, які «є більш значними, ніж поточне поступове просування».

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що війська РФ захопили укріплену позицію ЗСУ на південь від Авдіївки, яка тривалий час була підтактичною метою загарбників, а російські «воєнкори» стверджували, нібито війська РФ фактично оточили українські позиції поблизу на південь від Авдіївки.

Нещодавні геолокаційні російські просування вказують на те, що війська РФ перерізали останню дорогу в Авдіївці, яка з’єднує південну та північну частину міста, але речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що українські сили наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв’язку для постачання сил у південній та східній Авдіївці.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися далі на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які українські війська використовують для постачання позицій в Авдіївці з Ласточкиного та Сіверного (обидва на захід від Авдіївки), хоча аналітики ISW ще не знайшли жодних підтверджень таких російських заяв.

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15 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися в напрямку Георгіївки (на захід від Донецька) і вздовж вулиці Тімірязєвської на південно-східній околиці Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бойові дії продовжується на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на кордон Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування на захід від Новодонецького (на південний схід від Великої Новосілки).

В Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони відбили російську атаку поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) та на південь від Золотої Ниви та Пречистівки (обидва на південний схід від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

15 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ РФ) нещодавно повернулися до Кринок і ведуть штурм позицій ЗСУ під Кринками. Він заявив, що війська РФ готуються відновити наступальні дії на островах Дніпра і, ймовірно, в цих операціях будуть задіяні підрозділи 61-ї окремої морської піхотної бригади (Північний флот).

Як повідомлялося, сили оборони України продовжують оборонну операцію в Авдіївці та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.