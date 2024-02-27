Польський міністр закликав США надати зброю для України

Сікорський прогнозує, що Путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Україні терміново потрібно надати боєприпаси

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну. Про це йдеться у його промові у аналітичному центрі Atlantic Council.

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Міністр, зокрема, наголосив, що вторгнення росії в Україну є «аж ніяк не регіональним конфліктом, а війною з глобальними наслідками».

«Якщо Захід вирішить залишити Україну або зробить традицією невтручання у ситуацію, Путін та всі інші супротивники у світі зрозуміють, що їм може зійти з рук усе, що вони захочуть», – зазначив Сікорський.

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Крім того, міністр заявив, що умиротворення може здатися легшим шляхом, «але насправді це глухий кут».

«По-перше, надайте Україні боєприпаси, яких вона потребує терміново. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Ми мусимо зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для запобігання ще більшому глобальному конфлікту, який стає все ближчим до наших кордонів», – наголосив Сікорський.

Сікорський прогнозує, що Путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, «де нашим дітям доведеться боротися з ним». Адже Путін відкрито заявив, що російський кордон «ніде не закінчується».

Нагадаємо, глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України. Радослав Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США.

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Раніше повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами.