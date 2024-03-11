Україна починає переговори щодо відновлення авіаперевезень – Кубраков

На рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні

За словами Кубракова, наразі зарано говорити про якісь конкретні терміни, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення

Українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Про це розповів віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю «РБК-Україна».

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За словами Кубракова, наразі зарано говорити про якісь конкретні терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

«Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю», – сказав Кубраков.

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За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. «Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів», – додав міністр.

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями. «Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», – сказав міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Нагадаємо, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00 ранку.

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Раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що «Бориспіль» стане першим аеропортом, який відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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