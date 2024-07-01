Україна визволила з окупації ще дев’ятьох дітей, найменшій дівчинці – вісім місяців

Ще чотири родини визволені з окупації

Тільки з початку 2024 року з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 139 дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев’ятьох дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Це – чотири родини, у яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ятьох дівчаток. Найменшій дитині – вісім місяців, найстаршій – 17 років», – розповів глава регіону.

Зараз діти разом зі своїми батьками перебувають у безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.

Прокудін додав, що порятунок наших людей став можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine.

За даними посадовця, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 139 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Згодом Володимир Зеленський розповів, що за посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.