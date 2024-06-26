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Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб / persons,
  • танків ‒ 8039 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14321 (+40) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).
Втрати ворога станом на 26 червня 2024
Втрати ворога станом на 26 червня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 червня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 26 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військова техніка Україна окупація

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