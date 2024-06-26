Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб / persons,
- танків ‒ 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
- артилерійських систем – 14321 (+40) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 26 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.
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