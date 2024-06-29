До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
28 червня до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей
28 червня із російського полону в Україну повернулося 10 цивільних громадян. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав, як вони виглядали до захоплення Росією і після того, як їх вдалося повернути.
«Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги – це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції», – зауважив Лубінець.
Омбудсман зазначив, що українці, які були повернуті з Білорусі, утримувалися в кращих умовах та мають кращий фізичний та моральний стан.
«Також білоруська сторона повернула звільненим нашим людям особисті документи. Російська ж – не надала жодного документа нашим громадянам, які вчора повернулися додому», – наголосив уповноважений ВР з прав людини.
Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.
Згодом Володимир Зеленський розповів, що за посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.
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