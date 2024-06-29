Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
У російський полон Олена Пех потрапила у 2018 році
фото: омбудсман України

28 червня до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей

28 червня із російського полону в Україну повернулося 10 цивільних громадян. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав, як вони виглядали до захоплення Росією і після того, як їх вдалося повернути.

«Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги – це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції», – зауважив Лубінець.

5 фото
На весь екран
На фото – повернуті цивільні українці
фото: омбудсман України

Омбудсман зазначив, що українці, які були повернуті з Білорусі, утримувалися в кращих умовах та мають кращий фізичний та моральний стан.

«Також білоруська сторона повернула звільненим нашим людям особисті документи. Російська ж – не надала жодного документа нашим громадянам, які вчора повернулися додому», – наголосив уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. 

Згодом Володимир Зеленський розповів, що за посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.

Читайте також: 

Теги: полон обмін полоненими росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До України повернулись ще 90 полонених, на цей раз обмін відбувся за посередництва ОАЕ
ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною
26 червня, 00:03
«Укренерго» заборгувала електростанціям 19 млрд грн
Для будівництва маневреної генерації важливе погашення боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
21 червня, 14:19
Обмеження забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу підсанкційних китайських фірм
Японія вперше ввела санкції проти компаній з Китаю за підтримку війни в Україні
21 червня, 09:02
ТЦ «Епіцентр» у Харкові зазнав російської ракетної атаки у травні 2024 року
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
20 червня, 14:37
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ударів по РФ через кордон у двох областях
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині
20 червня, 02:52
Стартував другий день Глобального саміту миру у Швейцарії
Кулеба: Наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі України і Росії
16 червня, 12:55
Зеленський із Руто обговорили питання продовольчої безпеки
Зеленський провів зустріч із президентом Кенії: про що домовилися
16 червня, 02:05
12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень
Через негоду знеструмлено 237 населених пунктів у шести областях України
12 червня, 11:09
Поки Захід думає, що робити з РФ, українські війська продовжують захищати вільний світ від російської навали
Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?
5 червня, 19:00

Суспільство

Відключення світла 29 червня: «Укренерго» оголосило графіки
Відключення світла 29 червня: «Укренерго» оголосило графіки
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних
Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
Завжди першим йшов у бій. Згадаймо Романа Угровецького
Завжди першим йшов у бій. Згадаймо Романа Угровецького

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня член Рахункової палати піде до суду проти Верховної Ради
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Бюджетних місць побільшає: уряд назвав спеціальності, де зросте держзамовлення
9791
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5944
Перлини Закарпаття: 10 найцікавіших місць, які варто відвідати
5597
Привітання зі святом Петра і Павла: листівки, вірші та проза

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Сьогодні, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua