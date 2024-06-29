Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників

Днями Україна повернула з російського полону 90 наших воїнів і десятьох цивільних, серед яких двоє християнських священників – Богдан Гелета та Іван Левицький

За посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Національному молитовному сніданку.

«Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників – Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами», – зазначив український лідер.

Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.

За словами Зеленського, звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.

«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію», – підкреслив президент.

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен. Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.