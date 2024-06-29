Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
Володимир Зеленський виступив на Національному молитовному сніданку
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Днями Україна повернула з російського полону 90 наших воїнів і десятьох цивільних, серед яких двоє християнських священників – Богдан Гелета та Іван Левицький

За посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Національному молитовному сніданку.

«Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників – Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами», – зазначив український лідер.

Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.

За словами Зеленського, звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.

«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію», – підкреслив президент.

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. 

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію. 

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен. Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.

Читайте також: 

Теги: полон Ватикан обмін полоненими священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24-річна слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк повернулася додому після обміну військовополоненими 31 травня
Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк вперше за два роки зустрілася з мамою (відео)
3 червня, 22:19
Усі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку «Дія»
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу
10 червня, 12:20
Євгена Салкіна від смерті врятував полон
Окупанта посадили за відмову воювати, але він все одно опинився на фронті
9 червня, 17:52
Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених для дестабілізації ситуації в Україні
Кремлівська «формула миру». Соратниця Путіна знайшла, чим шантажувати Україну
14 червня, 18:14
«Я чіпляюся за думку, що мій чоловік досі живий... це те, що мене тримає. Якби я могла надіслати йому повідомлення, це було б просто те, що я люблю його», – Світлана
Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
15 червня, 18:30
Теперішній очільник РПЦ Кирило у 1978 році висвятив Анатолія Єлецьких в ієромонаха
Митрополит Московської церкви під арештом не дочекався допомоги Росії і присягнув Україні
18 червня, 12:00
Силам оборони вдається захоплювати в полон представників загонів «Шторм Z», «Шторм V» та ПВК «Вагнер»
ЗСУ розповіли, хто з окупантів потрапляє в полон в Україні
18 червня, 23:10
У травні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти розстріляли українських військовополонених
Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів
19 червня, 15:12
До України повернулись ще 90 полонених, на цей раз обмін відбувся за посередництва ОАЕ
ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною
26 червня, 00:03

Соціум

Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
Українські хакери потужно атакували сайти російських компаній
Українські хакери потужно атакували сайти російських компаній
Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW
Білорусь заявила про розгортання батальйону «Полонез» на кордоні з Україною: аналіз ISW
Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант
Робота для біженців з України: влада Норвегії пропонує ще один варіант

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
28K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня членка Рахункової палати іде до суду проти Верховної Ради
26K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
8780
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Сьогодні, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua