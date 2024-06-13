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У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали діти (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали діти (фото)
Уночі у Кропивницькому стався вибух газу у приватному житловому будинку
фото: ДСНС

Травмувалися двоє дітей 2015 та 2017 років народження

У четвер 13 червня у Кропивницькому стався вибух газу. Унаслідок цього постраждали двоє дітей. Вони ушпиталені. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Кіровоградській області.

«Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у приватному житловому будинку», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту травмовані двоє дітей 2015 та 2017 років народження. Їх ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.

«Зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 м кв.», – зазначили надзвичайники.

Фахівці втсановлюють причину вибуху. На місці події працювали психологи та 19 чоловік особового складу, а також п’ять одиниць техніки Головного управління ДСНС в області.

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Уночі у Кропивницькому стався вибух газу у приватному житловому будинку
фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок, господар опинився в лікарні.

Як повідомлялося, у Чернівцях стався вибух у житловому будинку. Унаслідок цього постраждали двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.

Теги: газ вибух діти Кропивницький

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