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З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей
«Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу», – наголосив Лубінець
фото: Telegram / Омбудсмен Лубінець Дмитро

Лубінець: Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях

В Україну вдалося повернути десятьох українських дітей. Разом зі своїми рідними вони проживали на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«На Батьківщину вдалося повернути 10 українських діток! Діти разом зі своїми рідними проживали на тимачсово окупованих територіях – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна «влада», – повідомив Лубінець. 

За його словами, діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку.

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фото: Омбудсмен Лубінець Дмитро

«Нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення залишити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що діти, які повернулися, вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

Нагадаємо, Головне управління розвідки запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, представники російської православної церкви навмисне нищать ідентичність українських дітей, яких примусово були вивезені з дитячих будинків та інтернатів Донецької області.

Також на російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Financial Times.

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Теги: окупанти діти українці влада росіяни Лубінець

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