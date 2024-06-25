Аналітики повідомили, що ЗСУ відновили позиції на північний схід від Харкова

Українські сили відновили позиції в центрі Стариці

Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, також показують, що українські сили відновили позиції в центрі Стариці (на північний схід від міста Харків і на південний захід від Вовчанська). Російські мілблогери, однак, стверджували, що українські війська марно контратакували на північ від Харкова поблизу Глибокого, в напрямку Липців та у Вовчанську 23 і 24 червня.

Повідомляється, що російські війська продовжували атакувати поблизу та у Вовчанську, а позиційні бої тривали поблизу Глибокого.

Нагадаємо, що з 25 червня жителям Липецької громади на Харківщині забороняється проїзд до трьох населених пунктів, через мінну небезпеку та ворожі обстріли.