Хлопчику з Британії вживили перший у світі імплант для контролю за нападами епілепсії
Добові напади хвороби зменшились для підлітка Орана Ноулсона на 80%.
Підліток із Великої Британії з важкою формою епілепсією став першою людиною в світі, кому встановили мозковий імплант, функція якого – встановити контроль над нападами, пише The Guardian.
Нейростимулятор розташований під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи добові напади хвороби для підлітка Орана Ноулсона на 80%.
Мати хлопця ділиться з журналістами, що її син став щасливішим, більш балакучим і почав жити значно більш повноцінно після того, як отримав пристрій.
«Майбутнє виглядає обнадійливим, про що я б і не мріяла сказати шість місяців тому», – зазначила вона.
Хірургічну групу в лікарні Грейт-Ормонд-стріт (Гош) у Лондоні очолив Мартін Тісдал, дитячий нейрохірург-консультант. Він зізнається:
«Епілепсія повністю змінила життя Орана та його родини, тому коли ми побачили, як він сидить верхи на коні та повертає собі незалежність, це нас абсолютно вразило».
13-річний Оран переніс операцію в жовтні в рамках випробування в Gosh у партнерстві з Університетським коледжем Лондона, лікарнею Королівського коледжу та Оксфордським університетом.
Починаючи з трьох років і до встановлення пристрою у дитини не було жодного дня без судом, а іноді їх було сотні за день. Він часто втрачав свідомість і переставав дихати, потребуючи реанімації. Оран потребував цілодобового догляду, оскільки напади могли статися в будь-який час доби, і він мав значно підвищений ризик раптової неочікуваної смерті.
Операція полягала в тому, що лікарі вставили два електроди глибоко в мозок Орана, поки вони не досягли таламуса. Після цього до нейростимулятора підключили дроти, які потрібно було розмістити з точністю менше міліметра. Цей квадратний пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см було поміщено в щілину в черепі Орана, де була видалена кістка, і прикріплено гвинтами до навколишнього черепа. Пристрій, яким можна контролювати напади, заряджається через навушники.
При ввімкненому пристрої, механізм забезпечує помірну електричну стимуляцію мозку хлопця з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють повторні напади.
Після успішного старту до пілотного проєкту залучить ще трьох пацієнтів із синдромом Леннокса-Гасто з метою подальшого приєднання до програми ще 22 пацієнтів для участі в повному дослідженні.
Лікар Тісдолл сказав, що відкриття наближає медиків, як ніколи раніше, до зупинки епілептичних припадків у пацієнтів.
«Ми раді створити доказову базу, щоб продемонструвати здатність лікувати дитячу епілепсію, і сподіваємось, що через роки це стане стандартним лікуванням».
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