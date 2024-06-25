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Хлопчику з Британії вживили перший у світі імплант для контролю за нападами епілепсії

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Хлопчику з Британії вживили перший у світі імплант для контролю за нападами епілепсії
Імплант для контролю нападів епілепсії знизив їх кількість на 80%
Зображення: BBC

Добові напади хвороби зменшились для підлітка Орана Ноулсона на 80%.

Підліток із Великої Британії з важкою формою епілепсією став першою людиною в світі, кому встановили мозковий імплант, функція якого – встановити контроль над нападами, пише The Guardian.

Нейростимулятор розташований під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи добові напади хвороби для підлітка Орана Ноулсона на 80%.

Мати хлопця ділиться з журналістами, що її син став щасливішим, більш балакучим і почав жити значно більш повноцінно після того, як отримав пристрій.

«Майбутнє виглядає обнадійливим, про що я б і не мріяла сказати шість місяців тому», – зазначила вона.

Хірургічну групу в лікарні Грейт-Ормонд-стріт (Гош) у Лондоні очолив Мартін Тісдал, дитячий нейрохірург-консультант. Він зізнається:

«Епілепсія повністю змінила життя Орана та його родини, тому коли ми побачили, як він сидить верхи на коні та повертає собі незалежність, це нас абсолютно вразило».

13-річний Оран переніс операцію в жовтні в рамках випробування в Gosh у партнерстві з Університетським коледжем Лондона, лікарнею Королівського коледжу та Оксфордським університетом.

Починаючи з трьох років і до встановлення пристрою у дитини не було жодного дня без судом, а іноді їх було сотні за день. Він часто втрачав свідомість і переставав дихати, потребуючи реанімації. Оран потребував цілодобового догляду, оскільки напади могли статися в будь-який час доби, і він мав значно підвищений ризик раптової неочікуваної смерті.

Операція полягала в тому, що лікарі вставили два електроди глибоко в мозок Орана, поки вони не досягли таламуса. Після цього до нейростимулятора підключили дроти, які потрібно було розмістити з точністю менше міліметра. Цей квадратний пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см було поміщено в щілину в черепі Орана, де була видалена кістка, і прикріплено гвинтами до навколишнього черепа. Пристрій, яким можна контролювати напади, заряджається через навушники.

При ввімкненому пристрої, механізм забезпечує помірну електричну стимуляцію мозку хлопця з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють повторні напади.

Після успішного старту до пілотного проєкту залучить ще трьох пацієнтів із синдромом Леннокса-Гасто з метою подальшого приєднання до програми ще 22 пацієнтів для участі в повному дослідженні.

Лікар Тісдолл сказав, що відкриття наближає медиків, як ніколи раніше, до зупинки епілептичних припадків у пацієнтів.

«Ми раді створити доказову базу, щоб продемонструвати здатність лікувати дитячу епілепсію, і сподіваємось, що через роки це стане стандартним лікуванням».

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Теги: діти блокування технології хвороба

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