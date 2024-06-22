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Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
В Івано-Франківську зафіксовано пошкодження житла та дитячого садка
фото: Руслан Марцінків/Telegram

Ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі

У ніч на 22 червня ворог атакував Україну безпілотниками та крилатими ракетами. Зокрема, РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині та атакувала Івано-Франківськ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Масштабна повітряна тривога

У більшості областей України вночі було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляють про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією (Ту-95мс).  Станом на 5:04 ранку було оголошено відбій.

Під час атаки у кількох областях було чутно вибухи. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в області працює ППО. Окрім цього, вибухи було чутно у Луцьку та на Вінниччині.

Удар по енергетичній інфраструктурі

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. 

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.

Перед цим моніторингові пабліки писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Міненерго повідомило, що було атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. 

Атака на Івано-Франківськ

У ніч на 22 червня ворог атакував Івано-Франківськ. Є пошкодження житла та дитячого садка. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців», – повідомив міський голова.

Він також додав, що компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАП. Детально про цей механізм повідомлять згодом.

РФ окупувала село на Бахмутському напрямку

Російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному», – зазначили аналітики.

Також зазначається, що ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми. DeepState прогнозує, що росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в цей район. Їхня мета – зайняти Торецьк.

У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області зруйновано електропідстанцію «Луч». Про це йдеться в пресрелізі Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Експерти агенції відвідали електропідстанцію «Луч», яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня. Це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене. Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало.

Стало відомо, що Південна Корея може почати постачати Україні

Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.

«Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому», – сказав південнокорейський чиновник.

Раніше Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну зброю, дотримуючись політики, що забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Теги: пожежа місто окупація Енергодар ворог росіяни

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