Росія намагається зірвати експорт зерна з України, – Держдеп США

Росія поширює дезінформацію про вторинні санкції

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до «тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки». Про це заявив прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, передає «Голос Америки».

Прайс зазначив, що бомбардування Одеського порту було порушенням не лише тих зобов’язань, які взяла на себе Росія під час підписання угоди про розблокування порту, але і гуманітарних зобов’язань.

«Це підтверджує, що Москва продовжує поводитися таким чином, що навмисно намагається не допустити надзвичайно потрібні продукти харчування до найбідніших людей у світі, тих, хто страждає від найгострішого браку харчової безпеки, який посилило російське вторгнення в Україну», – сказав речник держдепартаменту.

Попри ненадійність поведінки Росії, США будуть співпрацювати з партнерами по цій угоді, Україною, ООН та Туреччиною, для того, щоб забезпечити можливість вивезення зерна та добрив з українських портів.

У США сподіваються, що перші поставки почнуться найближчими днями, оскільки Росія відчула тиск з усього світу, зокрема під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Індонезії, коли російській міністр Сергій Лавров покинув зустріч достроково.

Також Прайс наголосив, що Росія поширює дезінформацію про вторинні санкції, які не дозволяють їм експортувати зерно.

США готові допомогти українським партнерам з іншими варіантами – наземними шляхами експорту, про який українські партнери домовлялися з іншими країнами, але найбільш ефективним шляхом експорту залишається морський.

Нагдаємо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».