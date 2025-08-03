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Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями
фото: Офіс президента

Україна буде синхронізувати санкційні пакети партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій

Україна підготувала три санкційні пакети, зокрема один з них уже застосований – це обмеження проти капітанів російського тіньового флоту. Як інформує «Главком», про це у зверненні 3 серпня сказав президент України Володимир Зеленський.

«Провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований – санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями», – сказав президент.

Водночас на сайті президента наразі не опубліковано указ про введення в дію нових санкцій РНБО.

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Зеленський у зверненні також повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про комунікацію з партнерами, зокрема з американцями.

«Сполучені Штати Америки налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни», – розповів Зеленський.

Він повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів про підготовку нових засідань Ставки верховного головнокомандувача. Серед питань – стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну.

«Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї – це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення – це також питання на Ставку», – додав глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком щодо переговорного треку, а саме виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента УкраїниВолодимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що заслухав із цього приводу доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент інфраструктура обмеження

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