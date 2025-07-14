Майбутній прем'єр Свириденко: чому політики критикують кадрову ініціативу президента

Українські політики по-різному відреагували на кадрове рішення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Українські політики відреагували на таку пропозицію по-різному, критики зокрема вказують на порушення норм Конституції. Про це повідомляє «Главком».

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов назвав новину про ймовірне призначення Свириденко «прекрасною». Милованов мав досвід співпраці з майбутньою прем'єркою, тому позитивно оцінює рішення глави держави.

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Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на новину критично, зазначивши, що, згідно з Конституцією, кандидатуру прем'єра пропонує парламент президенту, а не навпаки. Вона також висловила думку, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак «злякався йти на посаду, яка б його інституціоналізувала, і сховався за жінку». Безугла, яка ще 27 червня закликала Єрмака «йти в прем’єри самому», вважає, що тепер прем'єром фактично буде він, але «безпосередньо і без проксі, міг би стати дійсно сильним прем'єром».

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Народний депутат Олексій Гончаренко коротко підтвердив інформацію: «Свириденко очолить новий уряд».

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Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що ця інформація відповідає його прогнозам місячної давності. Він також наголосив на конституційному аспекті, згідно з яким пропозиція щодо прем'єра має йти від коаліції в парламенті, але назвав це «дрібницями». За його даними, дата заміни уряду буде 16 липня.

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Ці кадрові зміни є частиною ширших перестановок у владі. Раніше президент Зеленський заявляв, що розглядає можливість призначення нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова послом України у США. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – сказав Президент на пресконференції у Римі.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням липня на допис українського лідера.

Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства» – каже глава України.

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський ще давав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого ширилися останніми тижнями. Президент України наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни.

А вже у липні президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тоді ж український лідер анонсував управлінські зміни.

«Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

До слова, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.