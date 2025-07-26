Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії

Маркарова: Нам потрібно показати Росії, що санкції потрібні якомога швидше

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, чи дотримається президент США Дональд Трамп обіцянки про застосування масштабних санкцій проти Росії. Свою думку пані посол озвучила в інтерв'ю для LB. Live, передає «Главком».

За словами Маркарової, насправді ніхто не знає чи введе Трамп санкції проти РФ.

«Але це не міняє нашого пріоритету. Наш пріоритет це збільшення санкцій проти Росії. Перше, це повні секторальні санкції проти всіх російських банків. Це повні санкції проти нафти і газу, що є джерелом доходу для російського бюджету», – додає вона.

Пані посол зазначила, що постійно тривають розмови про застосування санкцій.

«Якщо президент Трамп хоче бути успішним, якщо ми хочемо, щоб Росія по-справжньому вела з нами перемовини, то ці санкції необхідні. Нам потрібно показати Росії, що санкції потрібні якомога швидше і зброя нам потрібна якомога швидше. Це переконає Російську Федерацію, що вони не можуть пересидіти та перечекати, і, зрештою, перемогти у своїх агресивних намірах», – каже Маркарова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згідно з аналізом Deutsche Welle, повне застосування таких обмежень виглядає малоймовірним. Це автоматично торкнеться не лише Китаю та Індії, а й союзників Вашингтона, зокрема Туреччини, Угорщини й Словаччини.

До того ж Сполучені Штати нещодавно домовилися з Пекіном про нормалізацію торговельних відносин, і навряд чи адміністрація Трампа захоче знову загострювати ситуацію з Китаєм. Переговори з Індією ще тривають, тож у цьому напрямку залишається простір для тиску.