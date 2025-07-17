Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg

Трамп звернув увагу, що ліки, що відпускаються в США, довгий час коштували «у п'ять-десять разів» дорожче, ніж у будь-якій іншій країні світу

Обкласти високими митами ліки та напівпровідники вирішив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Президент Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, запровадить тарифи на фармацевтичну продукцію вже наприкінці місяця, а також незабаром можуть з'явитися мита на напівпровідники, припускаючи, що ці імпортні податки можуть бути запроваджені разом із широкими «взаємними» ставками для низки країн з 1 серпня», – йдеться у статті. Як пише видання, 50-відсотковий тариф на мідь таккож очікується протягом найближчих тижнів.

Трамп повернувся до Вашингтона після участі в конференції зі штучного інтелекту в Піттсбурзі й прямо в аеропорту дав коментар журналістам про нові мита. Він попередив, що високі тарифи зачеплять і ліки.

«Ймовірно, наприкінці місяця ми почнемо з низьких тарифів і дамо фармацевтичним компаніям рік чи близько того на розвиток, а потім піднімемо тарифи до дуже високого рівня», – розповів Трамп.

Він очікує, що тарифи на фармацевтичні препарати зростуть на 200% після того, як він дасть компаніям рік на те, щоб повернути виробництво в США.

На початку липня на засіданні кабінету міністрів Трамп заявив, що планує підвищення мит на фармацевтичну продукцію до 200 відсотків після того, як компаніям буде надано рік на повернення виробництва в США. За його словами, потік іноземного імпорту загрожує національній безпеці.

Раніше 12 травня Трамп анонсував указ про ціни на медикаменти. Він звернув увагу, що ліки, що відпускаються в США, довгий час коштували «у п'ять-десять разів» дорожче, ніж у будь-якій іншій країні світу, проте підписаний ним указ призведе до зниження цін на препарати в Штатах на 30-80 відсотків. Однак їхня вартість по всьому світу зросте, щоб «вперше за багато років забезпечити справедливість в Америці».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10-15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами.

До слова, ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США. Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю 72 млрд євро.