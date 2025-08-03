Британський міністр відчуває провину за суперечку Зеленського та Трампа у Білому домі

Леммі: Я був занадто суворим до себе. Але все одно відчував провину

За словами глави МЗС Британії, українців запросили до Білого дому в останню мить, тому не мала нормальної підготовки

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі визнав, що сварки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, ймовірно, вдалося б уникнути, якби українська делегація мала більше часу на підготовку до зустрічі. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, передає «Главком».

«Якщо чесно, я подумав: «Аааа! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?»» – згадав Леммі свою реакцію на інцидент, який транслювався наживо.

За словами глави МЗС Британії, українців запросили до Білого дому в останню мить, а його команда на той момент була повністю зосереджена на власній зустрічі з Трампом. Через це, зізнався він, не вдалося допомогти Києву у виробленні ефективної стратегії перемовин із американським президентом.

«Я був занадто суворим до себе. Але все одно відчував провину», – зазначив дипломат.

Одразу після невдалого візиту до Вашингтона Зеленський вирушив до Лондона, де його зустрів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Леммі особливо запам’яталося, як тепло британський лідер прийняв українського президента.

«Обійми Володимира із Кіром – я досі відчуваю зворушення, коли думаю про це. Це був момент, коли світ зітхнув із полегшенням. Британія повернулася туди, де її хоче бачити міжнародна спільнота: країною, яка будує мости, з історією, що поєднує з рештою світу», – сказав міністр.

Коментуючи ситуацію на фронті, Леммі заявив, що не вірить у готовність Кремля до діалогу.

«Путін не налаштований на серйозні переговори. У нього все ще імперіалістичні амбіції. Підозрюю, що навіть за рік перемовини триватимуть – питання лише в тому, наскільки щиро Росія буде в них зацікавлена», –підсумував він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», – заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».