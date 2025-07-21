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Видання Telegraph розповіло, де влітку відпочиватимуть Трамп і Венс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Видання Telegraph розповіло, де влітку відпочиватимуть Трамп і Венс
Венс із родиною і Трамп обрали Британію для літнього сімейного відпочинку
фото із відкритих джерел

Трамп і Венс обрали для літнього сімейного відпочинку Британію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс проведе літню відпустку у Великій Британії, як і голова Білого дому Дональд Трамп. Як пише «Главком», про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

«Джей Ді Венс та його родина вирішили провести літню відпустку у Великій Британії. За даними джерел, знайомих з їхнім маршрутом, очікується, що вони відвідають країну у серпні, невдовзі після того, як Дональд Трамп завершить п'ятиденне перебування в Шотландії. Американський чиновник заявив, що це ілюструє глибокі зв'язки між урядом сера Кіра Стармера та адміністрацією Трампа», – зазначає видання.

Згідно з інформацією, Венс разом з дружиною і трьома дітьми приїдуть до Лондона в середині серпня. Країні вдалося залучити до Сполученого Королівства політичних лідерів, які проповідують гасло «Америка передусім».

Венс під час поїздки хотів зустрітися з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі у його резиденції Чівнінг-хаус на південь від Лондона, проте їхні графіки не зійшлися. На початку 2025 року Леммі разом із дружиною відвідав офіційну резиденцію віцепрезидента США у Вашингтоні. The Daily Telegraph підкреслила, що політиків зблизили їхнє скромне походження та християнська віра.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп із 25 по 29 липня відвідає Шотландію. За даними британських ЗМІ, американський президент зупиниться у гольф-клубах, що належать йому. Під час поїздки він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, Трамп здійснить історичний другий державний візит до Сполученого Королівства з 17 по 19 вересня, в рамках якого буде прийнятий королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

Трамп здійснив перший державний візит до Великої Британії у 2019 році під час свого першого президентського терміну. Тоді в рамках триденної поїздки його було прийнято королевою Єлизаветою II. У сучасній історії Британія жодного разу не організовувала другий державний візит до будь-якого закордонного політичного діяча.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі. 

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Теги: Дональд Трамп президент Велика Британія США

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