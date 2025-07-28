Зеленський провів нараду присвячену звільненню полонених

За час великої війни Україна повернула з полону 5 тис. 857 людей

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і наданням їм допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, «азовці», наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму», – каже він.

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Зеленський провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, йшлося про повернення усіх полонених українців додому, зокрема обговорили етап на якому перебуває Україна. «Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тис. 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії», – каже він.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Глава української делегації Рустем Умєров також заявив, що понад 1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною.

Як відомо, сьогодні, 28 липня, Україна вперше вшановує на національному рівні пам'ять закатованих, страчених і загиблих полонених. Дату обрано невипадково. Три роки тому в Оленівці Донецької області, в ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів.

На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців «Азову». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров’ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

До слова, внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули декілька десятків українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації.