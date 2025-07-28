Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна

Зеленський: Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мир із Росією можливий завдяки силі. Так він прокоментував новий дедлайн американського лідера Дональда Трампа для країни-агресорки на перемир’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили – і всі партнери це знають, – що санкції – це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий», – йдеться у заяві.

Президент додав, що «Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що заява президента США Дональда Трампа про намір запровадити вторинні тарифи проти Росії раніше від запланованого є чітким сигналом для Москви.