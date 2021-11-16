Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю, – МВС

Україна готується до потоків мігрантів на кодоні з Білоруссю

Монастирський обговорив із членом ЄК Йохансон ситуацію на білорусько-польському кордоні

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський та комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон обговорили телефоном загострення ситуації на кордонах ЄС. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами Дениса Монастирського, Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з ЄС для спільного протистояння загрозам гібридного характеру.

«Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу» – зазначив міністр внутрішніх справ України.

Денис Монастирський зауважив, що оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає всі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з чим Україна посилює його охорону.

Очільник МВС України звернув увагу європейських партнерів на доцільність використання другої фази проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону та покращити матеріально-технічну базу прикордонників для ефективної протидії незаконній міграції та переміщенню контрабанди.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.