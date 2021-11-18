Мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео)

Ситуація на кордоні все ще залишається напруженою

Люди розлючені через невдалу спробу дістатися до заможної Європи

Нелегальні біженці, які хотіли через білорусько-польский кордон потрапити до ЄС, вже намагаються хоча б повернутися додому.

«Мінський аеропорт переповнений іракськими мігрантами, які хочуть повернутися до своєї країни» – йдеться у повідомленні до відео.

The Minsk airport is full of Iraqi immigrants who wants to go back to their own country.



Poland must keep protecting its border.pic.twitter.com/nc9CNiB256 — Expat in Poland (@BasedPoland2) November 18, 2021

Крім цього, очевидці опублікували відео, де розлючені особи лають Польщу, за принципову позицію охороняти власний кордон.

Обережно, нецензурна лексика

Can we get a “Thank you, Poland” for every one of this illegal migrants “F*ck you, Poland”?





pic.twitter.com/nOnOVavQ7S — Visegrad 24 (@visegrad24) November 17, 2021

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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