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    Мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео)

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    Ситуація на кордоні все ще залишається напруженою - Мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео)
    Ситуація на кордоні все ще залишається напруженою
    фото з відкритих джерел

    Люди розлючені через невдалу спробу дістатися до заможної Європи

    Нелегальні біженці, які хотіли через білорусько-польский кордон потрапити до ЄС, вже намагаються хоча б повернутися додому.

    «Мінський аеропорт переповнений іракськими мігрантами, які хочуть повернутися до своєї країни» – йдеться у повідомленні до відео.

    Крім цього, очевидці опублікували відео, де розлючені особи лають Польщу, за принципову позицію охороняти власний кордон.

    Обережно, нецензурна лексика

    Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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    Теги: ЄС мігранти аеропорт кордон
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    Мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео)