Мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео)
Люди розлючені через невдалу спробу дістатися до заможної Європи
Нелегальні біженці, які хотіли через білорусько-польский кордон потрапити до ЄС, вже намагаються хоча б повернутися додому.
«Мінський аеропорт переповнений іракськими мігрантами, які хочуть повернутися до своєї країни» – йдеться у повідомленні до відео.
The Minsk airport is full of Iraqi immigrants who wants to go back to their own country.— Expat in Poland (@BasedPoland2) November 18, 2021
Poland must keep protecting its border.pic.twitter.com/nc9CNiB256
Крім цього, очевидці опублікували відео, де розлючені особи лають Польщу, за принципову позицію охороняти власний кордон.
Обережно, нецензурна лексика
Can we get a “Thank you, Poland” for every one of this illegal migrants “F*ck you, Poland”?— Visegrad 24 (@visegrad24) November 17, 2021
pic.twitter.com/nOnOVavQ7S
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.
Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.