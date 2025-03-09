Командир роти Третьої штурмової спрогнозував, як можуть розвиватися події на фронті у 2025 році

За словами військового, нині противник майже не використовує під час штурмів бронетехніку

Військовий зазначив, що не вірить у обвали фронту та стрімкі прориви противника

Нинішні рік на фронті буде складним, однак він е стане важчим за 2024-й. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю tsn.ua висловив командир 1-ї роти 2 ШБ 3-ї окремої штурмової бригади з позивним Мося. Військовий також зазначив, що не вірить у обвали фронту та стрімкі прориви противника в найближчі місяці.

«Я думаю, плюс-мінус усе буде так, як зараз. Якихось кардинальних змін я прогнозую», – додав Мося.

За словами військового, нині противник майже не використовує під час штурмів бронетехніку. Росіяни атакують наші позиції малими піхотними групами. Тож погода на хід бойових дій особливо не впливає.

Раніше повідомлялося, що ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставини.

Крім того, президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.