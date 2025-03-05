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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 березня
Прогноз погоди на 5 березня
фото: glavcom.ua

У Києві та області впродовж доби 5 березня пориви вітру 15-20 м/с

У середу, 5 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

5 березня активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України. Погоду без опадів продовжуватиме визначатиме смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася з Західної Європи.

Повітряні потоки переважатимуть західного напрямку, у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с і нестимуть тепле повітря.

«Вночі розраховуємо на невеликі плюси, вдень чекаємо приємні 9-14° тепла, на Прикарпатті до 17°, дещо прохолодніше на сході та північнму сході країни - 4-9° тепла», – йдеться у повідомленні.

Вітер західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, півдня та Донеччини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 17°, на сході та північнму сході країни 4-9° тепла

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Впродовж доби 5 березня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: повітря вітер погода прогноз погоди

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