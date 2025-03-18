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У деяких регіонах країни очікується мокрий сніг: погода на 18 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У деяких регіонах країни очікується мокрий сніг: погода на 18 березня
Прогноз погоди на 18 березня
фото: glavcom.ua

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця

У вівторок, 18 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У деяких регіонах країни мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу (в Карпатах 9-14° морозу), вдень 0-5° тепла; на південному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У деяких регіонах країни очікується мокрий сніг: погода на 18 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.

До слова, 18 березня, у зв’язку зі снігопадами, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Також 18 березня в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)

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Теги: прогноз погоди снігопад погода небезпека вітер

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