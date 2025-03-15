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Різке похолодання: агрометеоролог повідомила, що буде з посівами та плодовими деревами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Різке похолодання: агрометеоролог повідомила, що буде з посівами та плодовими деревами
15 та 16 березня в Україні очікується погіршення погодних умов та поступове зниження температури
фото: glavcom.ua

Експертка зазначила, що ступінь пошкоджень сільськогосподарських культур залежатиме від рівня нічних морозів та їхньої тривалості

Найближчими днями синоптики прогнозують значне зниження температури, що може вплинути на сільськогосподарські культури. Найбільшого ризику зазнають південні області, зокрема ті ділянки, де ранні посіви вже зійшли. Про це в коментарі «Главкому» розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Щодо похолодання. В зоні ризику на тепер тільки південні області, але тільки там, де дуже рано з’явилися сходи якихось культур, можливо овочевих на присадибних ділянках», – зазначила Адаменко.

В Україні очікується похолодання
В Україні очікується похолодання
скріншот

За даними Укргідрометцентру, попри зниження температури, загроза для озимих зернових та ріпаку є мінімальною, оскільки вони ще не увійшли у вразливі фази розвитку. Експертка зазначила, що ступінь пошкоджень сільськогосподарських культур залежатиме від рівня нічних морозів та їхньої тривалості.

«Озимі зернові та ріпак – мінімальна загроза, ще не має вразливих фаз розвитку. Сходи решти культур ще не з’явилися, посіяно ще дуже мало. Ймовірні пошкодження бруньок плодових, які у фазі набухання, ступінь та масштаби пошкодження залежатимуть від рівня нічних морозів та тривалості дії», – зазначила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру.

Адаменко наголосила, що щоб мінімізувати негативні наслідки, аграрії повинні враховувати кліматичні особливості своїх регіонів та орієнтуватися на прогноз погоди.

«Березень – місяць холодного періоду. Ранні посіви будь-яких культур завжди ризиковані. Треба знати кліматичні особливості території та прогноз погоди. Синоптики дуже завчасно попереджали про похолодання», – підкреслила Тетяна Адаменко в коментарі «Главкому».

Нагадаємо, 15 та 16 березня в Україні очікується погіршення погодних умов та поступове зниження температури. У західних та північних областях дощ та мокрий сніг, місцями значні опади, у центральних та Харківській областях переважно дощі. Також, за словами синоптиків, буде поступове зниження температури вночі до -2° та +4°, вдень до +2-10°; у південній частині утримається переважно суха та тепла погода.

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Теги: домогосподарство овочі Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода

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