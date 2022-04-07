Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)

Росіяни двічі поцілили у дрон, проте той «дошкандибав» до бази

Збройним силам України вдалося знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона. Про такий випадок повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, котрий нині у війську.

Так, тікаючи від квадрокоптера, росіянин привів його до своїх позицій. Окупанти двічі поцілили у дрон, проте той «дошкандибав до бази і поставлене завдання виконав», розповів Колесник.

Завдяки даним із дрона нашим військовим пізніше вдалося знищити ворогів.

«Наші боги війни є**нули опорник, беху, і декілька автівок з особовим складом мародерів-гвалтівників з рф, спалили все», – написав Микола Колесник.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.