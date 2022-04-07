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    Події в Україні

    Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)

    Завдяки даним із дрона нашим військовим вдалося знищити ворогів - Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)
    Завдяки даним із дрона нашим військовим вдалося знищити ворогів
    фото: Микола Колесник/Facebook

    Росіяни двічі поцілили у дрон, проте той «дошкандибав» до бази

    Збройним силам України вдалося знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона. Про такий випадок повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, котрий нині у війську.

    Так, тікаючи від квадрокоптера, росіянин привів його до своїх позицій. Окупанти двічі поцілили у дрон, проте той «дошкандибав до бази і поставлене завдання виконав», розповів Колесник.

    Завдяки даним із дрона нашим військовим пізніше вдалося знищити ворогів.

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    Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)
    Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)
    Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)

    «Наші боги війни є**нули опорник, беху, і декілька автівок з особовим складом мародерів-гвалтівників з рф, спалили все», – написав Микола Колесник.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

    Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.

    Теги: росія окупанти депутат війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Українські вояки знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона (фото, відео)