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В окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи
Вибухи прогриміли в Лівобережному районі Маріуполя
фото ілюстративне

Вибухи було чути в усіх районах Маріуполя

У п’ятницю, 12 січня, після 6-ї години ранку в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміли гучні вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Маріуполь. Гучно. Всі райони міста», – написав він.

Згодом Андрющенко уточнив, що вибухи прогриміли в Лівобережному районі Маріуполя.

Нагадаємо, 6 січня під тимчасово окупованим Маріуполем точним ударом був знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Повідомлялося, що російські загарбники перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на Бердянський напрямок.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Теги: Маріуполь окупанти війна вибух

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