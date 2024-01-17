«Маріуполь на порозі епідемії». Влада повідомила про небезпеку

У медзакладах Маріуполя не вистачає препаратів та обладнання

За останні чотири тижні в Маріуполі збільшилася кількість хворих на вірусні захворювання

Міська рада Маріуполя попереджає, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія. Відповідне повідомлення пресслужба оприлюднила в Telegram-каналі.

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За останні чотири тижні в Маріуполі збільшилася кількість хворих на вірусні захворювання, до лікарень за допомогою звертаються все більше містян. Основні симптоми – температура, сильний кашель та інше.

«Окупанти не повідомляють, чи це спалах ГРВІ, чи Covid-19. Лікарні не підготували до періоду поширення інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на Covid», – йдеться у повідомленні.

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Щобільше в медзакладах не вистачає препаратів та обладнання. Також міськрада повідомляє про низький рівень якості медицини, через що й зростає захворюваність.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія кор-русу.

До слова, кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Холера зареєстрована з січня у 29 країнах, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, яка розцінила ризик подальшого поширення цієї хвороби у світі як дуже високий. Організація не виключає, що проблема може перетворитись на епідемію, якщо не перешкодити цьому