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На окупованих територіях України розпочалася епідемія Covid-19 – Федоров

Діана Гасюк
glavcom.ua
На окупованих територіях України розпочалася епідемія Covid-19 – Федоров
На тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія коронавірусу
фото з відкритих джерел

Окупанти влаштували «російську рулетку» в медичній сфері

На тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія коронавірусу Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

За словами Федорова, російські окупанти влаштували «російську рулетку» в медичній сфері.

«На тимчасово окупованих територіях продовжуються проблеми з медициною. Сьогодні розпочалась епідемія коронавірусу. Від тієї вакцини, яку ворог вводить мешканцям – останні помирають. Сьогодні можемо констатувати той факт, що за останній тиждень щонайменше 4 людини померли від вакцинації», – розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер Мелітополя підкреслив проблему з лікарями.

«З лікарем може пощастити, а може – ні: наших медиків обмаль, а непотріб з ерефії їде вахтовим методом гроші заробити», – каже Федоров.

Нагадаємо, у період з 2 по 8 жовтня зареєстрували 5 186 випадків захворювання на Covid-19, 18 – летальних, серед людей старше 30 років. Зараз на території України методом секвенування виявили 10 випадків підвиду штаму Covid-19 «Еріс». А саме – у шести областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області вже зафіксовано 12 випадків захворювання на лептоспіроз.

Також у лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків. 

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Теги: окупанти гроші епідемія Іван Федоров ворог

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