ВООЗ б'є на сполох: нова епідемія не за горами

Захворвання на холеру набуває загрозливих масштабів

Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Холера зареєстрована з січня у 29 країнах, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, яка розцінила ризик подальшого поширення цієї хвороби у світі як дуже високий. Організація не виключає, що проблема може перетворитись на епідемію, якщо не перешкодити цьому

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«У 2023 році кількість випадків захворювання на холеру перевищила минулорічні показники. На 15 вересня було зафіксовано 582,2 хворих хворих та 4,5 померлих», – зазначила ВООЗ у своєму інформаційному бюлетені. Організація нагадала, що у 2022 році у світі було зареєстровано 472,7 тис випадків холери, а у 2021 році – 223,3 тис.

Холера – особливо небезпечна інфекційна хвороба, що викликається холерними вібріонами. Вона виникає при попаданні в організм збудника із зараженою їжею чи водою.

«З огляду на велику кількість спалахів хвороби та їх географічне поширення, а також брак вакцин та інших ресурсів, ВООЗ продовжує оцінювати ризик на глобальному рівні як дуже високий», – йдеться у бюлетені.

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Особливо сильно хвороба вдарила по Африці. З початку року про хворих на холеру повідомили 16 африканських країн. Спалахи хвороби були зареєстровані, зокрема, в Бурунді, Демократичній Республіці Конго, Зімбабве, Камеруні, Малаві, Мозамбіку та Ефіопії. Найбільше випадків із підозрами на холеру – в Афганістані (близько 159 тис.). Хвороба також набула поширення в Сирії (близько 120 тис. випадків), Гаїті (понад 62 тис.), Малаві (понад 58 тис.), Демократична Республіка Конго (близько 36 тис.) та Ефіопії (понад 23 тис.).

До слова, 24 травня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи. Резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.