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«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стали відомі втрати окупантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стали відомі втрати окупантів (відео)
Після «бавовни» в Маріуполі росіяни почали переміщати живу силу та техніку
фото: скриншот відео

Влучання сталося в казарму окупантів

У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи. Попередньо, є влучання в казарму окупантів, а також ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про наслідки «бавовни».

За словами посадовця, у Маріуполі влучання сталося в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча в районі 3-го депо ТТУ.  

«Цілком можливо – уламками власної ППО. Проте, одразу після «вообще ничего не произошло пожежі» окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку до Приморського району Маріуполя. Типова гра в хованки після «бавовни», – написав Андрющенко.

Водночас у Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу. 

«Деталі згодом», – додав радник.

Нагадаємо, що в суботу, 13 січня, близько 8-ї години ранку прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. 

Крім того, у п’ятницю, 12 січня, після 6-ї години ранку в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогриміли гучні вибухи. 

До слова, триває 689-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше – на Мар’їнському напрямку.

Теги: втрати Бердянськ Маріуполь окупанти

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