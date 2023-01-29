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Українська IT-армія зламала архів «Газпрому»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українська IT-армія зламала архів «Газпрому»
Українська IT-армія зламала архів «Газпрому»
фото з відкритих джерел

Айтівці заволоділи архівом місткістю 1,5 Гб, який містить понад 6 тис. файлів компанії

Українська «IT-армія» отримала доступ до інформації російської групи компаній ТОВ «Газпром» щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба IT ARMY of Ukraine в Telegram.

 Україна отримала доступ до звітів про випробування та буріння на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка вважається одним з найбільших газових родовищ РФ.

«IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ТОВ «Газпром». Архів місткістю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній «Газпром» щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка рахується одним з найбільших газових родовищ РФ», – йдеться в повідомленні.

«IT-армія» України – спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу «IT-армії» входять понад 200 тис. волонтерів. Вона об’єднала як українських, так й іноземних професіоналів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Також нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.

Теги: Газпром армія Telegram

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