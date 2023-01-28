Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)

Окупант бідкається, що за увесь час, поки перебувають на позиціях, обстріли щодня

Загарбник повідомив, що його бригада перебуває на кордоні Харківської і Луганської областей

Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ розповів про втрати серед особового складу на війні та панічні настрої новоприбулих бійців. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові окупанта з товаришем, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

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Загарбник повідомив, що його бригада перебуває на кордоні Харківської і Луганської областей. Із розмови випливає, що він став командиром відділення, бо більше нема кому: «Привезли 30 солдатів, з них живих лишилося 10. Я надивився, п**дець, я тобі кажу ... я взагалі, я прокляв, що сюди поїхав... Наш табір розп***расили увесь, мізки на деревах висіли».

Окупант додає, що за увесь час, поки перебувають на позиціях, обстріли щодня: «Ми наразі стоїмо на місці, б**дь, просто на місці».

Російський військовий додає, що вони живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами.

У розмові російський окупант розповідає, що мобілізовані, поки сиділи на навчаннях у РФ, за два місяці поспивалися: «Усі гроші пропили, зараз сюди приїдуть, вони ох***ть».

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Російський військовий додає, що мобілізованих спершу відправлять до Бєлгорода, потім – на позиції. Коли вони туди потрапляють, то буквально втрачають дар мови.

«Коротше, приїду, у мене буде звання та дві судимості знімуть... Хоча грошей немає, жодної копійки», – підсумовує російський окупант.

Напередодні російський генерал-майор Олександр Руцький заявив, що «армія Росії не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції».

Нагадаємо, американський дослідницький центр RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою «Як уникнути довгої війни» між Росією та Україною, і вважає, що жодна з країн не досягне «абсолютної перемоги» над іншою. Аналітики наголошують, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію.

Раніше Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення.

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Данілов підкреслив, що в Росії вже розуміють, що вони стратегічно програли війну, і їхні шанси перемогти Україну дорівнюють нулю.

Також Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.