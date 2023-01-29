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Окупанти обстріляли Херсонщину запалювальними боєприпасами (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину запалювальними боєприпасами (відео)
Росіяни обстрілюють Бериславський район запалювальними боєприпасами
фото: кадр відео

Запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права

Сьогодні, 29 січня, увечері росіяни вдарили по Бериславському району за допомогою запалювальних боєприпасів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

«Бериславський район зараз. Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами», – йдеться у повідомленні ОВА.

При цьому детальніших подробиць у відомстві не розкривають.

Варто зауважити, що запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів.

Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.

 

 

Теги: росіяни відео рашисти Telegram боєприпаси

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