Окупанти обстріляли Херсонщину запалювальними боєприпасами (відео)
Запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права
Сьогодні, 29 січня, увечері росіяни вдарили по Бериславському району за допомогою запалювальних боєприпасів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
«Бериславський район зараз. Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами», – йдеться у повідомленні ОВА.
При цьому детальніших подробиць у відомстві не розкривають.
Варто зауважити, що запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права.
Нагадаємо, Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів.
Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.
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