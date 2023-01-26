Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових

Росія почала контрнаступ. Поле битви – Telegram

Центр стратегічних комунікацій проаналізував меседжі підставних Telegram–каналів, які видають себе за пабліки частин ЗСУ. Такі канали «працюють» з родичами захисників України, зокрема, запрошують їх на мітинги та публічні акції. Під проукраїнською патріотичною обгорткою вони поширюють російські наративи.

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Серед цих наративів: командування бригад – некомпетентне та зраджує Україну, офіційні Telegram-канали військових частин не говорять правду, влада в країні – корумпована, розкрадає допомогу армії. Захід – нас використовує, наші бійці – жертви, які зазнають великих втрат. У перші місяці війни в постах поширювалася інформація, що повідомлення про кількість жертв серед мирного населення неправдиві. Часом ці канали розповсюджували фірмовий російський контент про «навалу геїв» та навіть цитували російських політиків: Медвєдєва, Кадирова та інших.

Крім того кремлівські спецслужби продовжують збирати персональні дані про військовослужбовців та їхніх родичів через інтернет, активізували роботу ботів для розповсюдження негативу серед рідних та друзів захисників.

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14 січня, в день, коли російська ракета влучила в житловий будинок в Дніпрі, у Києві пройшов мітинг родичів українських військових.

З різних міст України в столицю приїхали, як повідомляється, до 200 родичів українських бійців, які зникли безвісти або знаходяться в полоні. Вимога мітингу до української влади: «обмін всіх на всіх».





14 січня у Києві пройшов мітинг родичів українських військових Фото: Дар'я Нематіан золбін

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими після мітингу зробив заяву про те, що акції на підтримку українських військовополонених використовуються спецслужбами путінського режиму.

«Росія активізувала спецоперації, що покликані розхитати суспільні настрої в Україні. Ворог використовує, як інформаційні приводи, заходи, що організовуються на підтримку військовополонених. Акція на Майдані Незалежності не стала винятком. Підконтрольні Росії ресурси поширюють у медіапросторі ворожі наративи, які фактично закликають до капітуляції України… Ворог продовжує докладати зусиль, щоб розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав».

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Штаб також закликав родичів полонених бути уважними, не допомагати «своїми несвідомими діями ворожій пропаганді». На 14 січня був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Можливо, це був елемент інформаційно-психологічної спецоперації з розхитування довіри українців до влади.

Показовим є те, що родичів полонених на цей мітинг активно закликали з підставних Telegram-каналів начебто бойових частин ЗСУ, які насправді організовані російськими спецслужбами для проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО).

Головний меседж мітингу 14 січня – вимога до української влади обміняти «всіх на всіх». Саме таку пропозицію раніше неодноразово висували й українські урядовці, зокрема, президент Володимир Зеленський. Натомість Росія всіляко ухиляється від такої пропозиції. Тому метою актуалізації меседжу про обмін за допомогою чергового мітингу є спроба росіян перекласти в очах родичів українських захисників провину з Росії на Україну.

Раніше серед родичів військових росіяни вже розганяли такі наративи: «влада бездіяльна, в ній панує саботаж та недбалість». Наприклад, у групи родичів полонених нацгвардійців з ЧАЕС росіяни закидали інформацію, в якій протиставляли маріупольських азовців морпіхам. Мовляв, ваших рідних зараховують до другого сорту. Хоча, насправді, цей підхід більш притаманний російській армії, з її вагнерівцями, засудженими, кадирівцями. Як приклад: мобілізованих з українських територій ОРДЛО міняють в останню чергу.

На початку повномасштабного вторгнення, 2 березня, Генштаб ЗСУ повідомив, що «російські окупанти почали створювати фейкові сторінки наших бойових частин. Наприклад, 93-ї ОМБР, 81-ї і т.і.». Адже, як пожартували в повідомленні, в соцмережах словом «паляниця» не перевіриш правильність вимови, а отже, походження автора.

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Ворог, мімікруючи під українських військових, розповсюджує інформацію для деморалізації суспільства: про «втрати наших підрозділів, загиблих цивільних, негатив про українську армію з метою викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)». Для підриву волі українців до спротиву та просування меседжу, що все вже втрачено.

Фейкова сторінка, начебто 80-ї окремої аеромобільної бригади функціонує і зараз. Хоча керівництво бригади повідомило, що не має жодного офіційного Telegram-каналу. Адміністратори підробок, у свою чергу, в образі «правдорубів» атакують офіційні сторінки.

Як бачимо, канал намагається підірвати довіру до командирів, що є базовим завданням ворожих ІПсО з метою погіршення керованості української армії та її волі до дій. Звісно, для правдоподібності підставної сторінки росіяни використовують патріотичну українську символіку та риторику про «перемоги над рашистами».

Досить часто фейкові канали припускаються кумедних помилок в українській мові. І ці «ребуси» часто непросто розгадати: а що ж насправді хотів сказати автор. Наприклад, в пості про мітинг на Майдані було зазначено, що «люди намагаються дізнатися вченість бійців».

Можливо, автори, скориставшися автоматичним перекладачем, мали на увазі російське слово «участь» – але щось пішло не так, тому і вийшла «ученость».

Цей фейковий канал 81-ї окремої аеромобільної бригади часто публікує інформацію про зниклих воїнів і цим привертає увагу родичів бійців. Показовим є опис каналу: «Збираємо докази поганих дій командування щодо наших хлопців! Збираємо інформацію про потреби наших бійців для передачі її волонтерам. Говоримо про те, про що мовчать на «офіційних сторінках» бригади».

При цьому сторінка публікує і відверто російські наративи. Наприклад, про брехливий Захід, який збагачується за рахунок продажу Україні застарілої техніки.

Основний меседж фейкових сторінок, про що вже йшлося – дискредитація керівництва. Як в цьому прикладі:

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Проте часом російські іпсошники не можуть стримати себе і постять щось зовсім непристойне, на зразок, цитат Дмитра Медвєдєва.

У цьому випадку просувається думка про те, що начебто саме Україна не хоче миру.

Періодично російські борці інформаційного фронту згадують і свою «хвору» тему – геїв, з якими ведеться нерівний бій. Цитата з посту: «Єврогеїзація сука. Пацани в бригаді незадоволені таким розкладом».

Публікуються меседжі про «злочини командування бригади», волонтерів, які начебто звинувачують владу у тому, що наші хлопці «голі–босі», бо «МО, Єрмак, Тимошенко – крадії», а армія не забезпечена навіть одягом. Що втрати відбуваються через помилки командування. Провокується невдоволення заявами міністра оборони Резнікова. Часом виставляються відео моральних знущань з українських полонених, на яких їх змушують казати: «Слава Росії».

Росіяни провокують внутрішні конфлікти між родичами військовополонених

Як заявили 17 січня в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, останніми днями в багатьох тематичних групах та спільнотах, де комунікують родичі полонених військовослужбовців, помічено хвилю активності фейкових акаунтів. Одна з їх цілей – провокування внутрішніх конфліктів та сіяння недовіри у до державних органів влади в Україні. Ще одна ціль росіян – моніторинг інформації, яка публікується в схожих групах.

Окрім цього, як повідомили в штабі, російські веб-ресурси масово розсилають смс–повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України. Таким чином спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що в підсумку може зашкодити умовам перебування захисників у полоні і може завадити їхньому звільненню. Наприклад, у випадку, коли український військовий з тих чи інших причин видає себе за цивільного.

Про схожу потенційну небезпеку писали фактчекери з проекту НотаЄнота. Вони вважають, що російські окупанти створили низку груп, в яких нібито шукають зниклих українців, а насправді збирають інформацію про українських військових та їх родичів.

Наприклад, сторінка «Молитва» має 169 тисяч підписників. Щодня у ній з'являються пости про зниклих безвісти, їх телефони, де і за яких обставин вони зникли. Сторінкою керують три адміністратори – з Вірменії. Ця сторінка, в свою чергу, керує щонайменше шести групами із назвами «Пошук зниклих», «Україна сьогодні, Доброго вечора, ми з України!», «Пошук людей під час війни», «Сильная Украина», «Пошук людей/ Поиск людей». Усі ці групи мають низку інших модераторів з Вірменії, Індії, Індонезії, Вʼєтнаму тощо.

Про активність ворога у створенні таких сторінок в мережі свідчить інформація від сервісу Dovidka.info, який перевіряє чат-боти. Ним було виявлено вже сім фейкових чат-ботів, які видають себе за сервіс єВорог, через який українці можуть надсилати інформацію про пересування російських військових.

Також потрібно згадати, що в Україні путінізм використовує мережу популярних Telegram-каналів, які видають себе за українські та розкручують теми «зради» влади та теорій змов.

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Підставні канали та їхні меседжі

Фейковий канал 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади також виставляє українських воїнів жертвами несправедливості керівників та звинувачує Зеленського.

У перші дні війни цей канал закликав людей не брати зброю до рук через непрофесіоналізм цивільних. Цей канал також наполягав, що фото скривавленої мирної мешканки є ІПсО. Ставив під сумнів злочини російських військових в Бучі: «кадри з убитими мирними жителями «російськими військами» показали лише через добу». А також пояснював, що «удар по Харківській ОДА відбувся «тому що об'єкт був класифікований як військовий», начебто там розташовувався штаб місцевої тероборони.

Ворожі іпсошники намагалися також перекласти провину за вбивства мирних мешканців на самих українців, мовляв, українці навмисно «затягують» росіян у міста. Цей меседж працює на генеральний російський наратив – українська армія прикривається мирними мешканцями.

А ось приклад, як фейковий канал, який називає себе 46 окрема десантно–штурмова бригада, розповідає про оборону Соледара.

Як бачимо, цей пост має на меті звинуватити некомпетентне керівництво військових і сказати, що самі українські воїни – жертви, а не герої.

Фактчекінгова організація StopFake вважає, що фейковому джерелу цього каналу повірило навіть американське видання CNN, яке розповіло про «організований відступ» з Соледара. «Це могло статися через незнання журналістами усіх небезпек, що пов'язані з використанням Telegram-каналів. Або ж хтось навмисно порекомендував журналістам фейковий канал», – припустили в StopFake.

Вже в перший тиждень війни у 93-й ОМБр Холодний Яр повідомили, що росіянами був створений Telegram-канал для деморалізації військовослужбовців 93 бригади та їхніх сімей. Відразу з нападом був вкинутий фейк про велику кількість полонених.

У квітні повідомлялося, що попри викриття каналу, росіяни продовжують поширювати через нього дезінформацію. Роблять вони це таким чином: публікують знайдені на полі бою документи, перепустки на територію частини з прізвищами наших бійців і видають їх за загиблих. Розміщують фейкові письмові скарги солдат, які відмовляються йти на передову. Це робиться для того, аби посіяти паніку в рідних та близьких.

Маленька деталь: канал часто підписує пости словом «Эксклюзив», що є звичною манерою саме російських військових пропагандистів.

Напередодні успішного контрнаступу в Харківській області цей «замаскований» паблік, який видає себе за 93 бригаду, почав «канючити» про конспірологію, мовляв, інформація про наступ з'являється лише для того, щоб відволікти громадськість від провалу на Херсонському напрямку. «В голове засела мысль»:

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І хоча після успішного контрнаступу іпсошникам, звісно, доводиться його визнавати, при цьому вони додають, що росіяни все одно все роблять правильно: «Таким чином ми хоч і наступаємо, але не знищуємо противника фізично, і при цьому зазнаємо втрат від його бомб та арти. А це означає, що противник ЖИВИЙ. І свої сили не розгубив». Взагалі спроба прописати «між рядків» повагу до росіян – ще одна ціль таких каналів.

У перші дні війни канал, з посиланням на російські Telegram-канали, повідомляв, що Зеленський, можливо, покинув Київ, розвінчував «фейки влади», та навіть через тиждень з початку війни, 1 березня, репостив Кадирова та його заклик до українців здаватися. «Українці! Сьогодні у вашій країні немає того керівництва, яке б переживало за своїх громадян, думало про них, намагалося зробити їхнє життя кращим. Немає патріотів, немає захисників…».

Фейкова сторінка, яка видає себе за 14-ту окрему механізовану бригаду, 16 березня поширювала діпфейк з підробленим відео, в якому Зеленський «говорить», що віддає наказ здатися.

Нею публікувався і російський наратив, що видача зброї призвела «до хаосу та анархії, розгул злочинності досяг небувалих масштабів. … Схоже, що ідея створення частин тероборони, зрештою реалізувалася в узаконений бандитизм, так і не встигнувши перерости в рух повстання, що керується з Києва».

Канал поширював ще один тиражований росіянами на початку війни меседж-погрозу, начебто, еліти, щоб «уникнути бойових дій на території своїх міст», готові «передати міста російським військам без опору, але за умови збереження їхнього майна та капіталів».

Інший кремлівський меседж, що часто поширюється: «Москва та Варшава перебувають на фінальній стадії негласних домовленостей щодо передачі Польщі західних областей України – в обмін на згоду приєднати південно-східні та центральні частини України до Росії».

Гібридна війна триває

Пропаганда особливо вкладалася в підрив бойового духу української армії. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Генштаб ЗСУ повідомив про появу фейкової сторінки в Twitter, яка видавала себе за офіційний акаунт ЗСУ. У липні був викритий фейковий Twitter-акаунт Валерія Залужного.

Як розповів британський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) в своєму дослідженні першого шестимісячного періоду війни, на початку вторгнення багато українських генералів отримали особисті послання від російських воєначальників. У них містилися заклики здатися і запевнення, що Росія не має наміру заподіяти Україні жодної шкоди. Повідомлення схожого змісту, але вже з анонімних номерів, отримали майже всі полковники та інші старші офіцери ЗСУ. Про стратегічне значення цієї кампанії свідчить те, що на другий день вторгнення Путін публічно звернувся до українських військових із закликом не чинити опір. Як бачимо, українських військових намагалися цинічно обдурити, адже путінізм переслідує відверто нацистську мету знищення України та її народу.

Протягом останніх місяців спостерігається нова ІПсО, спрямована на поширення негативного ставлення українців до мобілізації для чого поширюються різні, зокрема змонтовані, відео з меседжем, «подивіться, як всіх гребуть – ухиляйтеся, хто може».

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Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, якого нещодавно призначили керівником «спецоперації» в Україні, свого часу був відомий як автор так званої «доктрини Герасимова». За рік до війни він презентував гібридні методи російської армії, описавши, по суті те, як Росія нападатиме на Україну в 2014-му.

«Акцент методів протистояння, що використовуються, зміщується в бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, що реалізуються з залученням протестного потенціалу населення. Усе це доповнюється військовими заходами прихованого характеру, зокрема, реалізацією заходів інформаційного протистояння та діями сил спеціальних операцій», – йшлося в його статті «Ценность науки в предвидении».

Взагалі, різноманітні провокації через створення фіктивних нібито «ворожих» організацій – практика, що була притаманна чекістам від часу самої їх появи. Більшовики були революціонерами-підпільниками, які навіть захопивши владу, мислили в парадигмі підривної агентурної роботи. У 1920-х, діючи від імені антибільшовицького підпілля, чекісти заманили до себе з еміграції Юрія Тютюнника та Бориса Савінкова. У 1930-х псевдопідпілля слугувало для виявлення противників радянської влади. В 1940-х і пізніше енкаведисти створювали «легендовані боївки» УПА та фіктивні проводи ОУН для дискредитації визвольного руху українців та знищення його лідерів.

Сьогодні російські спецслужби створюють та ведуть фейкові сторінки в соцмережах, досягаючи певного інформаційного впливу, як це було зі згаданим випадком підтримки мітингу родичами українських полонених. Проте, якщо порівняти ситуацію з 2014-2015 роками, простежується очевидний тренд на послаблення спроможностей кремлівських спецслужб зі впливу на громадську думку в Україні. Розпочалася активна робота і української контрпропаганди воєнного часу.

Путінському режиму не вдалося спровокувати паніку в соцмережах, яка б вилилася в пікети на Банковій та перед Генштабом. Не вдалося підірвати довіру загалом до командування.

Головною причиною цього є закономірність історичного процесу становлення незалежної України. Сили оборони ведуть справедливу війну, а це значить, що українські воїни розуміють, за що вони воюють. Їм та їх родичам вже не так просто «задурити голову». Пішовши ва-банк з відкритим вторгненням, Кремль відкрив свої карти: дурити українців та світ стало значно важче. Путінська ідея імперіалістичної, геноцидної війни не зможе перемогти, бо стоїть на хибному фундаменті.

Центр стратегічних комунікацій