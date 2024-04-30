Українська промисловість нарощує виробництво далекобійних безпілотників – WSJ

РФ намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів в Україні

Україна збільшує випуск дронів дальньої дії, які можуть допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів по російській території. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Джерела видання зазначають, що вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.

Wall Street Journal пише, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські комплектуючі. Водночас РФ намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.

Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби через зволікання з виділенням нового пакету допомоги США, пише видання.

Нагадаємо, що Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ. Про це пише доцент Військової академії США Міттал Вікрам для Forbes. За його словами, російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель.