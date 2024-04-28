Україна перетворила спортивний літак на ударний дрон – Forbes

Видання показало фото, де зображено саморобний безпілотний літальний апарат, що розбився у російському полі

Skyranger Nynja нагадує іншу українську розробку – спортивний літак Aeroprakt A-22

Для глибоких ударів по об'єктах на територіїї Росії Україна перетворила спортивний літак на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії. Про це пише Forbes.

Як зазначається, Україна знайшла спосіб завдавати ударів по важливих об'єктах російських терористів у глибині Росії. Для цього українські інженери, ймовірно, перетворили спортивний літак на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії.

Видання навело фото російського пропагандиста Кирила Федорова, де зображено саморобний безпілотний літальний апарат, що розбився у російському полі. За даними Forbes, це літак перероблений у безпілотник Skyranger Nynja, який продається в Україні у вигляді швидкозбірного комплекту, або навіть вже готового літака.

Дрог може подолати до 600 км на швидкості у 160 км/год, з корисним навантаженням у понад 200 кілограмів.

На дрон Nynja прикріпили відеокамеру, що допомагає віддаленому оператору, підключеному до дрона через супутник, навести його на ціль в останні секунди польоту. Зв'язок, скоріше за все, підтримувався через супутник, для автономної навігації використали GPS.

Бойове навантаження літака склала закріплена внизу легка авіабомба ФАБ-100. Цікаво, що таким чином модернізований Skyranger Nynja нагадує іншу українську розробку – спортивний літак Aeroprakt A-22.

«Перенесення вибухового вантажу під черевом, а не всередині кабіни, як, очевидно, робить А-22, може означати, що дрон Nynja може скинути бомбу, а потім розвернутися та повернутися на базу. Це зробить його багаторазовим», – пише видання.

З іншого боку, безпілотник знайшли за 1000 км від українського кордону, тому навряд чи він мав запас пального на зворотній шлях. Втім, зазначається, що навіть у цьому випадку це доволі цікавий варіант безпілотника.

Forbes припускає, що вартість Nynja становить лише кілька сотень тисяч доларів – приблизно стільки коштують додаткові датчики, засоби зв'язку, автопілот і вибуховий вантаж. Це набагато дешевше за багатомільйонну крилату ракету.

Нагадаємо, для ударів по Татарстану на початку квітня Україна застосувала новий безпілотник за $90 тис. Це перероблений у БПЛА легкомоторний літак загальної авіації.