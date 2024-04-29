Росіяни поранили екснардепа Ківалова під час атаки по Одесі (відео)

За даними ЗМІ, екснардепа госпіталізовано з венозною кровотечею

Ківалов отримав уламкові поранення внаслідок російської атаки

Колишній народний депутат Сергій Ківалов отримав поранення під час ракетного обстрілу Одеси. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

За даними, Ківалов отримав уламкові поранення правого стегна. Зокрема на відео помітно, як він у халаті шкутильгаючи прямує до носилок швидкої допомоги.

Як повідомляють ЗМІ, екснардепа госпіталізовано з венозною кровотечею до лікарні.

Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури та будинків, зокрема горить Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера».

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.