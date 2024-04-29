Росіяни поранили екснардепа Ківалова під час атаки по Одесі (відео)
Ківалов отримав уламкові поранення внаслідок російської атаки
Колишній народний депутат Сергій Ківалов отримав поранення під час ракетного обстрілу Одеси. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
За даними, Ківалов отримав уламкові поранення правого стегна. Зокрема на відео помітно, як він у халаті шкутильгаючи прямує до носилок швидкої допомоги.
Як повідомляють ЗМІ, екснардепа госпіталізовано з венозною кровотечею до лікарні.
Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури та будинків, зокрема горить Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера».
До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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