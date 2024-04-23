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Росія застосувала нову тактику для ударів по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія застосувала нову тактику для ударів по Україні
У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136
фото ілюстративне

Росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп

 

У ніч на 23 квітня російські загарбники застосували відносно нову тактику атаки на Україну. Зокрема, окупанти намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним», – заявив він.

За словами Євлаша, росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

За повідомленням Повітряних сил у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ. Окрім безпілотників, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

Теги: обстріл дрон безпілотник

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