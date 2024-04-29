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Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
Російські компанії почали виготовляти сітки, решітки, металеві захисні конструкції, для захисту від БпЛА
фото з відкритих джерел

Окупанти вирішили застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БпЛА

Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ. Про це пише доцент Військової академії США Міттал Вікрам для Forbes.

За його словами, російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель.

Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, Росія вирішила застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БпЛА.

Раніше Росія покладалася на радіоелектронну боротьбу та численні системи протиповітряної оборони. Проте Україна навчилася обходити вплив РЕБ, системи ППО потрібні на фронті, а величезну російську територію неможливо прикрити вогневими мобільними групами, як це роблять українські військові. Тому російські компанії почали виготовляти старі, але доволі ефективні антидронові засоби – сітки, решітки, металеві захисні конструкції.

Ці великі металеві сітки можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі. Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.

«В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними. БпЛА важко виявити ці сітки, через що вони часто розбиваються після зіткнення. Навіть якщо дрону вдасться виявити сітку, він все одно не зможе досягти цілі», – стферджує фахівець.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Росії важко захистити військові заводи від українських дронів.

До слова, українські дрони здатні пересуватися на малих висотах та мають відбивну здатність, тому російське ППО багато їх пропускає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Теги: росія військові безпілотник Forbes дрон

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