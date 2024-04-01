В Україні почалася демобілізація строковиків

Демобілізація запланована на квітень-травень

В Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації строковиків повідомив профільний Telegram-канал «Строковики Україна», розмістивши відповідні світлини.

Відповідно до Указу Президента України №149/2024 демобілізація відбуватиметься впродовж квітня – травня 2024 року.

Раніше народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський в інтерв'ю Radio NV розповів, що Генштаб та комітет Ради з питань національної безпеки та оборони запропонують змінити в питанні демобілізації у законопроєкті про мобілізацію.

«Найперше ми говоримо про коефіцієнт, враховуючи участь у бойових розпорядженнях. Підхід має бути різним до бойових і небойових посад. Це ті речі, про які ми говорили, про які говорять наші побратими. Генштаб почув і зараз разом із Комітетом готує пропозиції», – заявив Лозинський.

Нардеп зауважив, що серед пропозицій щодо цього питання «було дуже багато популізму».

«Хтось вийшов із пропозицією 12 місяців, хтось 24 місяці, хтось – 28 місяців. Базова пропозиція була 36 місяців. Така гра місяцями… Це життя людей, це реальний їхній відрив від сім'ї, з одного боку. З іншого боку, це час для підготовки резервів, щоби мобілізувати достатньо сил, людей і зброї, достатньо ресурсів. І замінити їх на полі бою на тих, хто вже це право на демобілізацію отримає», – пояснив він.

Лозинський також розповів, що конкретних рішень з цього питання комітет ще не ухвалив.