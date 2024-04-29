Роми здали новітній російський безпілотник на металолом

Поліція з'ясовує, яким чином дрон потрапив до ромів

Роми в Тамбовській області РФ хотіли здати безпілотний літальний апарат на металолом. Про це повідомляє Baza.

За інформацією ЗМІ, співробітники пункту прийому металолому в Первомайському районі звернулися в поліцію, коли отримали безпілотник.

Безпілотник, ймовірно, є російським «Орланом-10». Наразі поліція з'ясовує, яким чином дрон потрапив до ромської діаспори. Після дослідження безпілотник планують відправити до Москви.

«Орлан-10» – новітній російський безпілотник, розроблений і вироблений петербурзьким підприємством «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ). Дрон призначений для розвідки і спостереження. Він може транслювати цілі для ураження різними бойовими машинами, а також використовуватися для коригування артилерійського вогню і радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ.

Як повідомлялося, у небі над Одеською областю залучили радянський навчально-тренувальний літак Як-52 для збиття російського дрона-розвідника «Орлан».

До слова, у ніч на 28 квітня російські окупанти задіяли проти України чотири «Шахеди» та п’ять безпілотників невстановленого типу. Останні є розвідувальними дронами.