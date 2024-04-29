Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
Поліція з'ясовує, яким чином дрон потрапив до ромів
Роми в Тамбовській області РФ хотіли здати безпілотний літальний апарат на металолом. Про це повідомляє Baza.
За інформацією ЗМІ, співробітники пункту прийому металолому в Первомайському районі звернулися в поліцію, коли отримали безпілотник.
Безпілотник, ймовірно, є російським «Орланом-10». Наразі поліція з'ясовує, яким чином дрон потрапив до ромської діаспори. Після дослідження безпілотник планують відправити до Москви.
Нагадаємо, Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ.
Як повідомлялося, у небі над Одеською областю залучили радянський навчально-тренувальний літак Як-52 для збиття російського дрона-розвідника «Орлан».
До слова, у ніч на 28 квітня російські окупанти задіяли проти України чотири «Шахеди» та п’ять безпілотників невстановленого типу. Останні є розвідувальними дронами.
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