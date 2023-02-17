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Українська сторона віддала колаборанта Московської церкви в обмін на наших захисників – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська сторона віддала колаборанта Московської церкви в обмін на наших захисників – розвідка
фото: пресслужба прокуратури

Церковника-колаборанта було засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна

Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ Московського патріархату.  Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі  національного телемарафону.

«Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати», – зазначив Юсов.

За даними джерела «Української правди», йдеться про  настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку. Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Росія провели обмін полоненими. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».

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Теги: розвідка росія Міноборони обмін полоненими Україна робота свято

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