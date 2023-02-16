Притулитися до рідної землі. Зворушливі кадри повернення військових в Україну
З полону сьогодні звільнили 101 українця
Служба безпеки України опублікувала ексклюзивні кадри повернення українських захисників з російського полону.
«З полону звільнили ще 101 українця. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні з полону повернулися нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Серед них – 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.
Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.
До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.
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