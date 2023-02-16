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Притулитися до рідної землі. Зворушливі кадри повернення військових в Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Притулитися до рідної землі. Зворушливі кадри повернення військових в Україну
скрін з відео

З полону сьогодні звільнили 101 українця

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивні кадри повернення українських захисників з російського полону.

«З полону звільнили ще 101 українця. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з полону повернулися нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Серед них – 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Теги: ЗСУ обмін полоненими війна росія окупанти

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