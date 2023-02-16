Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)
Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ
Україна та Росія провели обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ», – йдеться в повідомленні.
94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».
«Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх», – додав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.
До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.
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