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    Події в Україні

    Українські діти проїхалися в авто із Папою Римським (відео)

    Назар та ще кілька дітлахів з України проїхалися площею Святого Петра разом із Папою - Українські діти проїхалися в авто із Папою Римським (відео)
    Назар та ще кілька дітлахів з України проїхалися площею Святого Петра разом із Папою
    фото з відкритих джерел

    Хлопчик розповів «Главкому», які емоції отримав після спілкування із Папою Римським

    Українські дітлахи поспілкувалися із Папою Римським та навіть проїхалися із ним у папамобілі площею Святого Петра. Про це повідомляє Vatikan News.

    Перед початком загальної аудієнції понтифік проїжджає панорамним автомобілем між секторами з паломниками. Часто його супутниками під час цього є діти, яких він запрошує піднятися на борт. У середу, 22 червня, це були діти з України. Про це Святіший Отець особисто розповів наприкінці зустрічі.

    «Діти, які були зі мною в папамобілі – це українські діти. Не забуваймо про Україну. Не припиняймо думати про страждання цього мученицького народу».

    Серед дітей, котрі проїхалися із Папою, був також 11-річний Назар Пероган із Чернівців. Хлопчик розповів «Главкому», що прийшов поспілкуватися з понтифіком разом із класом української суботньої школи, заняття у якій відвідує. Він також подарував Франциску малюнок, а той запросив його до авто.

    «Це було дуже цікаво, люди махали, вітаючи Папу, знімали нас телефонами. Я почувався, наче знаменитість», – розповів Назар.

    Раніше Папа Римський Франциск закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.

    Нагадаємо, папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти діти Папа Римський війна посол Україна окупація час #stoprussia
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    Українські діти проїхалися в авто із Папою Римським (відео)