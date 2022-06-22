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    Події в Україні

    З’явилося відео наслідків удару рашистів по Миколаєву

    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву - З’явилося відео наслідків удару рашистів по Миколаєву
    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву
    скрін з відео

    Відомо про одного загиблого та трьох поранених

    Сьогодні вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет. Пошкоджень зазнали п'ять багатоповерхових будинків. У них від уламків та вибухової хвилі винесло вікна, у деяких – пошкодило вхідні двері до під’їзду. Відео наслідків обстрілів опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram.

    «Також руйнування різного ступеню маємо у восьми приватних будинках (переважно, це вікна, вхідні двері, покрівля, паркан тощо). Внаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія», – зазначив мер.

    Станом на 16:00 відомо про одного загиблого та трьох поранених.

    Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.

    Раніше Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    З’явилося відео наслідків удару рашистів по Миколаєву